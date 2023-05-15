Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес
  5. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на море в периферийная единица Лакония, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 5 спален в Эпаноми, Греция
Вилла 5 спален
Эпаноми, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 460 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
Вилла 6 спален в Греция, Греция
Вилла 6 спален
Греция, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 166 м²
€ 395,000
Этот блок квартир на продажу находится в отличном состоянии и удобно расположен в самом цент…
Таунхаус 3 спальни в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 225,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
Вилла 6 спален в Ахлада, Греция
Вилла 6 спален
Ахлада, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Дом 6 спален в Agia Triada, Греция
Дом 6 спален
Agia Triada, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
€ 304,568
Property Code: HPS799 - House FOR SALE in Thermaikos Agia Triada for €300.000. This 200 sq. …
Вилла 2 спальни в District of Sitia, Греция
Вилла 2 спальни
District of Sitia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 640,000
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Вилла с…
Вилла 2 спальни в Analipsi, Греция
Вилла 2 спальни
Analipsi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 380,000
Предлагаются на продажу две недостроенные виллы в Херсониссосе, Крит. Эти недавно построенны…
Квартира 2 спальни в Афины, Греция
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 260,000
Продается квартира площадью 63 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Коттедж 5 спален в Tagarades, Греция
Коттедж 5 спален
Tagarades, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Квартира 1 спальня в Агиос Лукас, Греция
Квартира 1 спальня
Агиос Лукас, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 55,650
Продается квартира площадью 43 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на третьем этаже и…
Дом 2 спальни в Nea Roda, Греция
Дом 2 спальни
Nea Roda, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€ 500,000
Роскошные полностью меблированные мезонеты расположены на берегу полуострова Афон в комплекс…
Дом 4 спальни в Греция, Греция
Дом 4 спальни
Греция, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
€ 695,000
Этот отель расположен недалеко от главной дороги, ведущей на юг к Беницесу, и примерно в 15 …

Параметры недвижимости в периферийная единица Лакония, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти