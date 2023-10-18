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Таунхаусы в периферийная единица Лакония, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Gerakas, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Gerakas, Греция
Комнаты 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Предлагаются Вашему вниманию два таунхауса, общей площадью 140 кв.м. Каждый таунхаус состоит…
€300,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Mina, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Mina, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
€225,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Лакония, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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