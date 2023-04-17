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Купить недвижимость с видом на море в периферийная единица Лакония, Греция

Municipality of East Mani
5
Спарта
3
Municipality of Monemvasia
2
Municipality of Eurotas
1
Ареополис
1
Йитион
1
5 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Gefyra, Греция
Квартира 1 комната
Gefyra, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 980,000
Продается квартира площадью 600 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на этаже…
Вилла 4 спальнив Kefalas, Греция
Вилла 4 спальни
Kefalas, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 292 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
Таунхаус 1 комнатав Gerakas, Греция
Таунхаус 1 комната
Gerakas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Предлагаются Вашему вниманию два таунхауса, общей площадью 140 кв.м. Каждый таунхаус состоит…
Вилла 2 спальнив nikandreio, Греция
Вилла 2 спальни
nikandreio, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
Коттедж 3 спальнив Йитион, Греция
Коттедж 3 спальни
Йитион, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…

Параметры недвижимости в периферийная единица Лакония, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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