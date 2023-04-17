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Купить недвижимость с видом на горы в периферийная единица Лакония, Греция

Municipality of East Mani
5
Спарта
3
Municipality of Monemvasia
2
Municipality of Eurotas
1
Ареополис
1
Йитион
1
6 объектов найдено
Коттедж 1 комнатав kalogonia, Греция
Коттедж 1 комната
kalogonia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
Вилла 4 спальнив Kefalas, Греция
Вилла 4 спальни
Kefalas, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 292 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
Таунхаус 1 комнатав Gerakas, Греция
Таунхаус 1 комната
Gerakas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Предлагаются Вашему вниманию два таунхауса, общей площадью 140 кв.м. Каждый таунхаус состоит…
Таунхаус 3 спальнив Mina, Греция
Таунхаус 3 спальни
Mina, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 225,000
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
Вилла 2 спальнив nikandreio, Греция
Вилла 2 спальни
nikandreio, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из …
Коттедж 3 спальнив Йитион, Греция
Коттедж 3 спальни
Йитион, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…

Параметры недвижимости в периферийная единица Лакония, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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