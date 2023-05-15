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Коттеджи с видом на море в периферийная единица Лакония, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в Йитион, Греция
Коттедж 3 спальни
Йитион, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…

Параметры недвижимости в периферийная единица Лакония, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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