Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес
  5. Municipality of Trifylia
  6. Кипарисия

Жильё с видом на море в Кипарисия, Греция

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коттедж 3 спальни в Неа-Фокея, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Фокея, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 423,019
Продается 3-этажный коттедж площадью 145 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
Квартира 2 спальни в Левадия, Греция
Квартира 2 спальни
Левадия, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 157,402
Продается квартира площадью 85 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на четвертом …
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
1 ванных комнат 81 м²
€ 186,000
Код недвижимости: HPS3751 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Ситония Никити за € 186.000 . Это 81 кв. М…
Дом 1 комната в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 1 комната
периферия Центральная Македония, Греция
1 Количество комнат 290 м²
€ 500,000
Предлагается на продажу традиционная вилла с современным изысканным внутренним дизайном. Вил…
Таунхаус 5 спален в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 5 спален
Neoi Epivates, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 255,779
Продается таунхаус площадью 163 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
Дом 1 комната в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 1 комната
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1 Количество комнат 800 м² Количество этажей 1
€ 6,500,000
Предлагается на продажу комплекс из 4-х таунхаусов на острове Миконос, в местечке Агиос Лаза…
Коттедж 5 спален в kalybia libadiou, Греция
Коттедж 5 спален
kalybia libadiou, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 442,694
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Арахове. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Таунхаус 4 спальни в Kavala Prefecture, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kavala Prefecture, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 295,130
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в Кавале. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
Дом 3 спальни в Municipality of Athens, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
6 Количество комнат 400 м²
€ 1,300,000
Продается 4-этажная вилла площадью 400 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
Коттедж 6 спален в Неа-Иония, Греция
Коттедж 6 спален
Неа-Иония, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 737,824
Продается 4-этажный коттедж площадью 520 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
Вилла 4 спальни в Olympiaki Akti Beach, Греция
Вилла 4 спальни
Olympiaki Akti Beach, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 3
€ 737,824
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состоит …
Дом 6 спален в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
270 м²
€ 320,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Realting.com
Перейти