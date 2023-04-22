Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес
  5. Municipality of Trifylia
  6. Кипарисия

Жильё с видом на горы в Кипарисия, Греция

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 3 спальни в Македонии и Фракии, Греция
Дом 3 спальни
Македонии и Фракии, Греция
100 м²
€ 1,000,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
Квартира 3 спальни в Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 250,860
Продается квартира площадью 129 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
Вилла 8 спален в Магула, Греция
Вилла 8 спален
Магула, Греция
13 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,475,648
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гости…
Вилла 4 спальни в Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
1 ванных комнат 265 м²
€ 580,000
ID: 1180 - Lagonisi FOR SALE недавно построенная вилла общей площадью 265 кв.м. 4 уровни. Он…
Дом 5 спален в Municipality of Athens, Греция
Дом 5 спален
Municipality of Athens, Греция
11 Количество комнат 1 200 м²
€ 6,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1200 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
Дом 3 спальни в Fourka, Греция
Дом 3 спальни
Fourka, Греция
1 ванных комнат 126 м²
€ 165,000
Код недвижимости: HPS3154 - Дом для продажи в Кассандре Фурка для € 165.000. Это 126 кв. Дом…
Вилла 7 спален в Plagiari, Греция
Вилла 7 спален
Plagiari, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,459,413
Продается 4-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
Квартира 2 спальни в Афины, Греция
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат 117 м² 4 Этаж
€ 327,000
A, Квартира 117 кв.м., окрашенная, 1 уровень, 4 этаж, в жилом районе, год постройки 1937, ре…
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3 Количество комнат 115 м² 3 Этаж
€ 350,000
Konstantinopolitika ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: …
Таунхаус 4 спальни в Афины, Греция
Таунхаус 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 472,207
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
Квартира 2 спальни в Греция, Греция
Квартира 2 спальни
Греция, Греция
1 ванных комнат 80 м²
€ 265,000
Эта квартира на продажу в Канони находится в очень хорошем состоянии и имеет большой мощеный…
Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 142,646
Продается квартира площадью 60 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Realting.com
Перейти