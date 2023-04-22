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Дома в Кипарисия, Греция

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Кипарисия, Греция
Дом 3 спальни
Кипарисия, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м²
€ 1,150,000
Продажа виллы, Кипарисия, Терпсифея, 170 кв.& Sigma; & epsilon; & omicron; &…
Коттедж 5 комнат в Врузес, Греция
Коттедж 5 комнат
Врузес, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 220,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 293 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж имеет угловое…
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