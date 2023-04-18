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Купить вилла с видом на море в Кими, Греция

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1 объект найдено
Вилла 5 спаленв Энориа, Греция
Вилла 5 спален
Энориа, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 680,000
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
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