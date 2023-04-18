Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Athens
  6. Кими
  7. Таунхаусы

Купить таунхаус с видом на море в Кими, Греция

Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 4 спальнив Кими, Греция
Таунхаус 4 спальни
Кими, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 196 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Realting.com
Перейти