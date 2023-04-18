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Купить недвижимость с видом на горы в Кими, Греция

4 объекта найдено
Коттедж 1 комнатав Кими, Греция
Коттедж 1 комната
Кими, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 1 комнатав Ано Потамия, Греция
Коттедж 1 комната
Ано Потамия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 212 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на го…
Таунхаус 4 спальнив Кими, Греция
Таунхаус 4 спальни
Кими, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается таунхаус площадью 196 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Коттедж 1 спальняв Паралия Кумис, Греция
Коттедж 1 спальня
Паралия Кумис, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 204 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
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