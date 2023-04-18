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Купить коттедж с видом на море в Кими, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 1 комнатав Кими, Греция
Коттедж 1 комната
Кими, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 310,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мо…
Коттедж 1 спальняв Паралия Кумис, Греция
Коттедж 1 спальня
Паралия Кумис, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 204 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
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