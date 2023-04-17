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Купить вилла в Кринидес, Греция

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1 объект найдено
Вилла 2 комнатыв Кринидес, Греция
Вилла 2 комнаты
Кринидес, Греция
2 Количество комнат 2 ванных комнат 192 м²
€ 230,000
Продается вилла в Кринидесе, Филиппои префектуры Кавала за 230 000 € (Листинг № ΒΓ16). Еще о…
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