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Купить дом в Кринидес, Греция

5 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Lydia, Греция
Дом 3 комнаты
Lydia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 200 м²
€ 150,000
Filippoi,  Detached house for sale, 148 sq.m. and 200 sq.m. with balconies 1st floor, with i…
Дом 5 комнатв Lydia, Греция
Дом 5 комнат
Lydia, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 152 м²
€ 60,000
Филиппы, Лидия: Отдельно стоящий дом 152 кв.м. продается. в 1200 кв.м. участок с автономным …
Дом 3 комнатыв Lydia, Греция
Дом 3 комнаты
Lydia, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 238 м²
€ 85,000
Филиппой Врисула: Продается отдельно стоящий дом 238 кв.м. в 810 кв.м. участок из 2 отдельны…
Вилла 2 комнатыв Кринидес, Греция
Вилла 2 комнаты
Кринидес, Греция
2 Количество комнат 2 ванных комнат 192 м²
€ 230,000
Продается вилла в Кринидесе, Филиппои префектуры Кавала за 230 000 € (Листинг № ΒΓ16). Еще о…
Дом 3 комнатыв Кринидес, Греция
Дом 3 комнаты
Кринидес, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 180 м² 3 Этаж
€ 160,000
ПРОДАЕТСЯ 3 Вилла уровня в KRINIDES KAVALA - FILIPPI! Общая жилая площадь 180м2 в высотах Кр…
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