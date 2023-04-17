ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Восточная Македония и Фракия
Kavala Prefecture
Кринидес
Купить недвижимость в Кринидес, Греция
Очистить
5 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 3 комнаты
Lydia, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
200 м²
€ 150,000
Filippoi, Detached house for sale, 148 sq.m. and 200 sq.m. with balconies 1st floor, with i…
Дом 5 комнат
Lydia, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
152 м²
€ 60,000
Филиппы, Лидия: Отдельно стоящий дом 152 кв.м. продается. в 1200 кв.м. участок с автономным …
Дом 3 комнаты
Lydia, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
238 м²
€ 85,000
Филиппой Врисула: Продается отдельно стоящий дом 238 кв.м. в 810 кв.м. участок из 2 отдельны…
Вилла 2 комнаты
Кринидес, Греция
2 Количество комнат
2 ванных комнат
192 м²
€ 230,000
Продается вилла в Кринидесе, Филиппои префектуры Кавала за 230 000 € (Листинг № ΒΓ16). Еще о…
Дом 3 комнаты
Кринидес, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
180 м²
3 Этаж
€ 160,000
ПРОДАЕТСЯ 3 Вилла уровня в KRINIDES KAVALA - FILIPPI! Общая жилая площадь 180м2 в высотах Кр…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты