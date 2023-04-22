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Виллы с видом на море в Кранидион, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 5 спален в dorouphi, Греция
Вилла 5 спален
dorouphi, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,285,000
Продается восхитительная вилла, расположенная в одной из активно развивающихся областей Герм…
Вилла 4 спальни в dorouphi, Греция
Вилла 4 спальни
dorouphi, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 990,000
Продается 3-этажная вилла площадью 248 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
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