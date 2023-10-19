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Дома в периферийная единица Козани, Греция

1 объект найдено
Дом 2 спальни с Spalni в Kapnochori, Греция
Дом 2 спальни с Spalni
Kapnochori, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Код недвижимости: 1399 - ПРОДАЕТСЯ 2 Спальни, Дом общей площадью 85 кв.м, 2 уровни Ellispont…
€50,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Козани, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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