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Таунхаусы с видом на горы в периферийная единица Кос, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Таунхаус 3 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 340,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Кос, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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