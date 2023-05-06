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Дома в периферийная единица Кос, Греция

4 объекта найдено
Дом 3 спальни в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Дом 3 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
€ 340,000
Коттедж 2 спальни в Lambi, Греция
Коттедж 2 спальни
Lambi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€ 300,000
Таунхаус 3 спальни в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Таунхаус 3 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 340,000
Коттедж 2 спальни в Emborios, Греция
Коттедж 2 спальни
Emborios, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 450,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Кос, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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