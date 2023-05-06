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Коттеджи с видом на море в периферийная единица Кос, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Emborios, Греция
Коттедж 2 спальни
Emborios, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 450,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Кос, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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