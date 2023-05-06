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Квартиры в периферийная единица Кос, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Lambi, Греция
Квартира 2 спальни
Lambi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€ 105,000
Квартира 2 спальни в Lambi, Греция
Квартира 2 спальни
Lambi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
€ 220,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Кос, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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