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Купить таунхаус с видом на море в Korydallos, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальнив Korydallos, Греция
Таунхаус 4 спальни
Korydallos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 152 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седьмой эта…
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