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Купить недвижимость с видом на море в Korydallos, Греция

2 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Korydallos, Греция
Квартира 2 спальни
Korydallos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 285,000
Продается квартира площадью 111 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Таунхаус 4 спальнив Korydallos, Греция
Таунхаус 4 спальни
Korydallos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 152 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седьмой эта…
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