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Купить недвижимость с видом на горы в Korydallos, Греция

1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Korydallos, Греция
Квартира 2 спальни
Korydallos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 285,000
Продается квартира площадью 111 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
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