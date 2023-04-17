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Купить дом в Korydallos, Греция

2 объекта найдено
Дом 2 спальнив Korydallos, Греция
Дом 2 спальни
Korydallos, Греция
1 ванных комнат 80 м²
€ 117,000
Ref: 113 - Keratsini SALE Традиционный дом с 2 спальнями, 1 гостиной, 1 кухней, 1 ванной, ра…
Таунхаус 4 спальнив Korydallos, Греция
Таунхаус 4 спальни
Korydallos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 152 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седьмой эта…
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