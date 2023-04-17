Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Piraeus
  6. Korydallos

Купить недвижимость в Korydallos, Греция

7 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Korydallos, Греция
Квартира 1 спальня
Korydallos, Греция
1 ванных комнат 69 м²
€ 75,000
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens West: Egaleo 69 Sq.m., 1 Bedrooms, 1 Bathrooms,…
Квартира 2 спальнив Korydallos, Греция
Квартира 2 спальни
Korydallos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 285,000
Продается квартира площадью 111 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 2 спальнив Korydallos, Греция
Квартира 2 спальни
Korydallos, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 82 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 2 спальнив Korydallos, Греция
Квартира 2 спальни
Korydallos, Греция
1 ванных комнат 70 м²
€ 40,000
Property Code: 1255 - FOR SALE 2 Bedrooms, Side to side Apartment of total surface 70 m2, …
Дом 2 спальнив Korydallos, Греция
Дом 2 спальни
Korydallos, Греция
1 ванных комнат 80 м²
€ 117,000
Ref: 113 - Keratsini SALE Традиционный дом с 2 спальнями, 1 гостиной, 1 кухней, 1 ванной, ра…
Квартира 1 спальняв Korydallos, Греция
Квартира 1 спальня
Korydallos, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается квартира площадью 55 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
Таунхаус 4 спальнив Korydallos, Греция
Таунхаус 4 спальни
Korydallos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 152 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седьмой эта…
Realting.com
Перейти