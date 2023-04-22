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Виллы с видом на горы в Коропион, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 8 спален в Коропион, Греция
Вилла 8 спален
Коропион, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 4-этажная вилла площадью 800 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Вилла 12 спален в Коропион, Греция
Вилла 12 спален
Коропион, Греция
15 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 5-этажная вилла площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
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