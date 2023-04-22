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Таунхаусы с видом на горы в Коропион, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Коропион, Греция
Таунхаус 3 спальни
Коропион, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Таунхаус расположен в новом жилом доме в Коропи. Также на продажу предлагаются следующие объ…
Таунхаус 4 спальни в Коропион, Греция
Таунхаус 4 спальни
Коропион, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
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