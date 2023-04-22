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Коттеджи с бассейном в Коропион, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни в Коропион, Греция
Коттедж 4 спальни
Коропион, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 305 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
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