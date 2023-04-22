Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Athens
  6. Коропион
  7. Квартиры

Квартиры в Коропион, Греция

Квартира В архив
Очистить
6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Коропион, Греция
Квартира 3 комнаты
Коропион, Греция
3 Количество комнат 2/1 Этаж
Цена по запросу
Продается квартира площадью 111 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
Квартира 1 спальня в Коропион, Греция
Квартира 1 спальня
Коропион, Греция
1 ванных комнат 56 м²
€ 80,000
Property Code: 1402 - FOR SALE newly built 1 Bedroom, Corner Apartment of total surface 56 …
Квартира 2 спальни в Коропион, Греция
Квартира 2 спальни
Коропион, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 190,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 3 спальни в Коропион, Греция
Квартира 3 спальни
Коропион, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 300,000
Продается квартира площадью 125 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 3 спальни в Коропион, Греция
Квартира 3 спальни
Коропион, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается квартира площадью 110 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Квартира 1 спальня в Коропион, Греция
Квартира 1 спальня
Коропион, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 95,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Realting.com
Перейти