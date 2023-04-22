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Греция
Аттика
периферия Аттика
Municipality of Athens
Коропион
Жильё в Коропион, Греция
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14 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Коропион, Греция
3 Количество комнат
2/1 Этаж
Цена по запросу
Продается квартира площадью 111 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
Коттедж 4 спальни
Коропион, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 305 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Квартира 1 спальня
Коропион, Греция
1 ванных комнат
56 м²
€ 80,000
Property Code: 1402 - FOR SALE newly built 1 Bedroom, Corner Apartment of total surface 56 …
Коттедж 5 спален
Коропион, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 235,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
Вилла 6 спален
Коропион, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Квартира 2 спальни
Коропион, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 190,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Таунхаус 3 спальни
Коропион, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 270,000
Таунхаус расположен в новом жилом доме в Коропи. Также на продажу предлагаются следующие объ…
Квартира 3 спальни
Коропион, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 300,000
Продается квартира площадью 125 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 3 спальни
Коропион, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается квартира площадью 110 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
Вилла 8 спален
Коропион, Греция
10 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 4-этажная вилла площадью 800 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Вилла 12 спален
Коропион, Греция
15 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 5-этажная вилла площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Коттедж 8 спален
Коропион, Греция
9 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в Аттике. Подвальный этаж состоит из 3 спальны…
Квартира 1 спальня
Коропион, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 95,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Таунхаус 4 спальни
Коропион, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
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