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Жильё в Корони, Греция

1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Корони, Греция
Вилла 4 спальни
Корони, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,300,000
Продажа отдельно стоящего дома, Корони, 310 кв. 3 уровня, 1rst Fu & szlig;этаж, 9 комнат, 1 …
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