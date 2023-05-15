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Виллы с видом на море в Коринос, Греция

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Коринос, Греция
Вилла 4 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
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