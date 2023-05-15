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Таунхаусы с видом на горы в Коринос, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Коринос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 3 спальни в Коринос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 133 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
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