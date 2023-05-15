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Жильё с видом на горы в Коринос, Греция

17 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Коринос, Греция
Квартира 4 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 150,000
Продается квартира площадью 155 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
Квартира 3 комнаты в Коринос, Греция
Квартира 3 комнаты
Коринос, Греция
Комнаты 3
Этаж 2/1
€ 100,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Квартира 15 комнат в Коринос, Греция
Квартира 15 комнат
Коринос, Греция
Комнаты 15
Количество этажей 2
€ 650,000
Продается квартира площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и…
Коттедж 3 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 3 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Вилла 4 спальни в Коринос, Греция
Вилла 4 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 323 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
Коттедж 2 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 2 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 165,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Квартира 3 спальни в Коринос, Греция
Квартира 3 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 58,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
Коттедж 3 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 3 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Вилла 6 спален в Коринос, Греция
Вилла 6 спален
Коринос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Коттедж 6 спален в Коринос, Греция
Коттедж 6 спален
Коринос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Вилла 5 спален в Коринос, Греция
Вилла 5 спален
Коринос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Вилла 4 спальни в Коринос, Греция
Вилла 4 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
Коттедж 7 спален в Коринос, Греция
Коттедж 7 спален
Коринос, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 195,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Таунхаус 3 спальни в Коринос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 250,000
Продается таунхаус площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Таунхаус 3 спальни в Коринос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 133 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
Коттедж 4 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 4 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 390,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 182 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 6 спален в Коринос, Греция
Коттедж 6 спален
Коринос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 180,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
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