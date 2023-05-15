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Коттеджи с видом на море в Коринос, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в Коринос, Греция
Коттедж 5 комнат
Коринос, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
Коттедж 2 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 2 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 272 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
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