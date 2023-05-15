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Коттеджи с видом на горы в Коринос, Греция

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7 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 3 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 2 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 2 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 165,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 3 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 3 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 6 спален в Коринос, Греция
Коттедж 6 спален
Коринос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 7 спален в Коринос, Греция
Коттедж 7 спален
Коринос, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 195,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
Коттедж 4 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 4 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 390,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 182 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Коттедж 6 спален в Коринос, Греция
Коттедж 6 спален
Коринос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
€ 180,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
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