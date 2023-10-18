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Коттеджи в Коринос, Греция

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16 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Коринос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Коринос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€110,000
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Коринос, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 142 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€80,000
Коттедж 4 комнаты с видом на город, с furnishings в Коринос, Греция
Коттедж 4 комнаты с видом на город, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 106 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€200,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Коринос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€420,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Коринос, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€165,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Коринос, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Коринос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Второй этаж состоит из…
€250,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Коринос, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 113 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 с…
€85,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Коринос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€200,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Коринос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€180,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Коринос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€250,000
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings в Коринос, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€280,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Коринос, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Коринос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 272 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 272 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€450,000
Коттедж 7 спален с видом на горы, с furnishings в Коринос, Греция
Коттедж 7 спален с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€195,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Коринос, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 4 с…
€90,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Коринос, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 182 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€390,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Коринос, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 с…
€120,000
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