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Квартиры с видом на горы в Коринос, Греция

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4 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Коринос, Греция
Квартира 4 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 150,000
Продается квартира площадью 155 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
Квартира 3 комнаты в Коринос, Греция
Квартира 3 комнаты
Коринос, Греция
Комнаты 3
Этаж 2/1
€ 100,000
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
Квартира 15 комнат в Коринос, Греция
Квартира 15 комнат
Коринос, Греция
Комнаты 15
Количество этажей 2
€ 650,000
Продается квартира площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и…
Квартира 3 спальни в Коринос, Греция
Квартира 3 спальни
Коринос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 58,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
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