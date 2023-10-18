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Квартиры в Коринос, Греция

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4 объекта найдено
Квартира 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Коринос, Греция
Квартира 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€80,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Коринос, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€90,000
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Коринос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 47 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€90,000
Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Коринос, Греция
Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 155 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
€150,000
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