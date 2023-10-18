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29 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Коринос, Греция
2
1
60 м²
4/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€80,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
2
1
40 м²
4/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€90,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Коринос, Греция
2
2
47 м²
2/1
Продается квартира площадью 47 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€90,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
5
1
155 м²
1/1
Продается квартира площадью 155 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
€150,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Коринос, Греция
4
1
140 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€110,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Коринос, Греция
6
2
142 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 142 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€80,000
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Коттедж 4 комнаты с видом на город, с furnishings
Коринос, Греция
4
4
106 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 106 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€200,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 комнат с furnishings
Коринос, Греция
5
320 м²
4
Продается таунхаус, находящийся на стадии строительства, в прибрежном поселке,Олимпийской Ри…
€130,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с furnishings
Коринос, Греция
1
210 м²
3
ВНИМАНИЕ СКИДКА!! Продается таунхаус в стадии строительства в Олимпийской Ривьере. Регион из…
€89,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
5
2
240 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€420,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
7
3
323 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 323 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
€500,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
3
1
120 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€165,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Коринос, Греция
6
2
240 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Второй этаж состоит из…
€250,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
3
1
113 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 113 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 с…
€85,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Коринос, Греция
5
3
210 м²
1
Продается таунхаус площадью 210 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€170,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
5
2
160 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€200,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
5
2
230 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€180,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Коринос, Греция
7
2
400 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€380,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
4
3
230 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€250,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
8
2
300 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€280,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
7
4
330 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€480,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Коринос, Греция
4
2
272 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 272 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€450,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Коринос, Греция
6
2
300 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€380,000
Рекомендовать
Коттедж 7 спален с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
10
3
330 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€195,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
5
2
150 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 4 с…
€90,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Коринос, Греция
5
3
270 м²
3
Продается таунхаус площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€250,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
4
1
133 м²
3
Продается таунхаус площадью 133 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€150,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Коринос, Греция
6
2
182 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 182 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€390,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Коринос, Греция
3
1
170 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 с…
€120,000
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