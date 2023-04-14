ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Kordelio - Evosmos Municipality
Купить недвижимость с бассейном в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Municipal Unit of Evosmo
62
Eleftherio - Kordelio Municipal Unit
26
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коттедж 4 спальни
Афины, Греция
2 ванных комнат
330 м²
€ 405,000
Drosia north of Athens detached house of 330 sq.m. 4 levels on a plot of 360 sq.m. excellent…
Дом 3 спальни
Тополия, Греция
2 ванных комнат
€ 400,000
Этот красивый каменный дом в Киссамос Ханья Крит для продажи расположен в возвышенном сельск…
Дом 4 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
7 Количество комнат
324 м²
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 324 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 543,252
Продается 4-этажный коттедж площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Квартира 1 спальня
Sozopoli, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
-1/1 Этаж
€ 59,264
Продается квартира площадью 47 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на цокольном этаже и …
Дом 5 спален
Афины, Греция
6 ванных комнат
430 м²
€ 2,500,000
Ref: 120 - Panorama Voula Detached house luxurious modern building with 5 Bedrooms, 6 Bathro…
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
8 Количество комнат
435 м²
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 435 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
Дом 5 спален
Municipality of Athens, Греция
440 м²
€ 1,280,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 440 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
546 м²
€ 800,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 546 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Коттедж 2 спальни
Перама, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 375,338
Продается 2-этажный коттедж состоящий из двух независимых таунхаусов площадью 240 кв.м на ос…
Квартира 4 спальни
Каландра, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 98,773
Продается дуплекс площадью 80 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Дуплекс расп…
Таунхаус 3 спальни
Кипсели, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 543,252
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Параметры недвижимости в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты