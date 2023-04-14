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Купить квартиру в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция

Municipal Unit of Evosmo
58
Eleftherio - Kordelio Municipal Unit
24
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82 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 1 спальня
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 54 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 100,000
Продается квартира площадью 77 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 165,000
Продается квартира площадью 84 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
Квартира 3 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат 102 м²
€ 175,000
Код недвижимости: HPS3508 - Квартира на продажу в Evosmos Evosmo для € 175.000 . Это 102 кв.…
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 185,000
Продается квартира площадью 98 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 3 комнатыв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 1 спальняв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 1 спальня
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат
€ 52,000
Evosmo ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 31 m2…
Квартира 1 ваннаяв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 1 ванная
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат
€ 49,000
Nea Politia ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 40 m2, Цок…
Квартира 3 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат 105 м²
€ 215,000
Код недвижимости: HPS3661 - Квартира на продажу в Evosmos Evosmo для € 215.000 . Это 105 кв.…
Квартира 3 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат 102 м²
€ 215,000
Код недвижимости: HPS3660 - Квартира на продажу в Evosmos Evosmo для € 215.000 . Это 102 кв.…
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат 80 м²
€ 155,000
Код недвижимости: HPS3659 - Квартира на продажу в Evosmos Evosmo для € 155.000 . Это 80 кв. …
Квартира 3 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
2 ванных комнат 120 м²
€ 220,000
Код недвижимости: HPS3657 - Квартира на продажу в Ставруполис Центр € 220.000 . Это 120 кв. …
Квартира 3 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат 107 м²
€ 212,000
Код недвижимости: HPS3658 - Квартира на продажу в Evosmos Evosmo для € 212.000 . Это 107 кв.…
Квартира 3 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат 120 м²
€ 215,000
Код недвижимости: HPS3656 - Квартира на продажу в Ставруполис Центр € 215.000 . Это 120 кв. …
Квартира 3 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат 119 м²
€ 175,000
Property Code: HPS3566 - Apartment FOR SALE in Eleftherio-Kordelio Center for €175.000 . Thi…
Квартира 3 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат 119 м²
€ 170,000
Property Code: HPS3565 - Apartment FOR SALE in Eleftherio-Kordelio Center for €170.000 . Thi…
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 107,000
Продается квартира площадью 87 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат 102 м²
€ 165,000
Property Code: HPS3506 - Apartment FOR SALE in Evosmos Evosmo for €165.000 . This 102 sq. m.…
Квартира 3 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат 102 м²
€ 160,000
Property Code: HPS3505 - Apartment FOR SALE in Evosmos Evosmo for €160.000 . This 102 sq. m.…
Квартира 3 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат 102 м²
€ 170,000
Property Code: HPS3507 - Apartment FOR SALE in Evosmos Evosmo for €170.000 . This 102 sq. m.…
Квартира 2 комнатыв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
2 Количество комнат 4/1 Этаж
€ 62,000
Продается квартира площадью 37 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 6/1 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 87 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…
Квартира 1 спальняв Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 1 спальня
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат 1 Этаж
€ 85,000
Nea Politia ПРОДАЁТСЯ Квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 45 m2, 1-й э…
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат 1 Этаж
€ 125,000
Kato Ilioupoli ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 65 m2, 1-…
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 125,000
Продается квартира площадью 95 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат 63 м²
€ 140,000
Код недвижимости: HPS3226 - Квартира на продажу в Элефтерио-Корделио Нео Корделио за € 1.450…
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 95,000
Продается квартира площадью 101 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 111,000
Продается квартира площадью 78 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 125,000
Продается квартира площадью 76 кв.м в Салониках. Квартира расположена на шестом этаже и сост…
Квартира 2 спальнив Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат 95 м²
€ 132,000
Код недвижимости: HPS3016 - Квартира на продажу в Эвосмосе над кольцевой дорогой за € 125.00…

Параметры недвижимости в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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