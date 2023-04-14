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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Kordelio - Evosmos Municipality
Купить недвижимость в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Municipal Unit of Evosmo
62
Eleftherio - Kordelio Municipal Unit
26
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88 объектов найдено
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Коттедж 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 82,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2 спальных комн…
Квартира 1 спальня
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 90,000
Продается квартира площадью 54 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 100,000
Продается квартира площадью 77 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 165,000
Продается квартира площадью 84 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат
102 м²
€ 175,000
Код недвижимости: HPS3508 - Квартира на продажу в Evosmos Evosmo для € 175.000 . Это 102 кв.…
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 185,000
Продается квартира площадью 98 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 3 комнаты
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат
1/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 100 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Дом 6 спален
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
6 Количество комнат
516 м²
-1 Этаж
€ 600,000
Nea Politia ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 516 m2, 3 Уро…
Квартира 1 спальня
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат
€ 52,000
Evosmo ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 31 m2…
Квартира 1 ванная
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат
€ 49,000
Nea Politia ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 40 m2, Цок…
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат
105 м²
€ 215,000
Код недвижимости: HPS3661 - Квартира на продажу в Evosmos Evosmo для € 215.000 . Это 105 кв.…
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат
80 м²
€ 155,000
Код недвижимости: HPS3659 - Квартира на продажу в Evosmos Evosmo для € 155.000 . Это 80 кв. …
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат
102 м²
€ 215,000
Код недвижимости: HPS3660 - Квартира на продажу в Evosmos Evosmo для € 215.000 . Это 102 кв.…
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
2 ванных комнат
120 м²
€ 220,000
Код недвижимости: HPS3657 - Квартира на продажу в Ставруполис Центр € 220.000 . Это 120 кв. …
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат
107 м²
€ 212,000
Код недвижимости: HPS3658 - Квартира на продажу в Evosmos Evosmo для € 212.000 . Это 107 кв.…
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат
120 м²
€ 215,000
Код недвижимости: HPS3656 - Квартира на продажу в Ставруполис Центр € 215.000 . Это 120 кв. …
Дом 6 спален
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
2 ванных комнат
516 м²
€ 600,000
Property Code: HPS3585 - House FOR SALE in Evosmos Nea Politia for €600.000 . This 516 sq. m…
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат
119 м²
€ 175,000
Property Code: HPS3566 - Apartment FOR SALE in Eleftherio-Kordelio Center for €175.000 . Thi…
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат
119 м²
€ 170,000
Property Code: HPS3565 - Apartment FOR SALE in Eleftherio-Kordelio Center for €170.000 . Thi…
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 107,000
Продается квартира площадью 87 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат
102 м²
€ 160,000
Property Code: HPS3505 - Apartment FOR SALE in Evosmos Evosmo for €160.000 . This 102 sq. m.…
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат
102 м²
€ 165,000
Property Code: HPS3506 - Apartment FOR SALE in Evosmos Evosmo for €165.000 . This 102 sq. m.…
Квартира 3 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат
102 м²
€ 170,000
Property Code: HPS3507 - Apartment FOR SALE in Evosmos Evosmo for €170.000 . This 102 sq. m.…
Квартира 2 комнаты
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
2 Количество комнат
4/1 Этаж
€ 62,000
Продается квартира площадью 37 кв.м в Салониках. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
6/1 Этаж
€ 155,000
Продается квартира площадью 87 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…
Квартира 1 спальня
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат
1 Этаж
€ 85,000
Nea Politia ПРОДАЁТСЯ Квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 45 m2, 1-й э…
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 ванных комнат
1 Этаж
€ 125,000
Kato Ilioupoli ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 65 m2, 1-…
Коттедж 4 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 190,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
Коттедж 3 комнаты
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 85,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 57 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью
Квартира 2 спальни
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 125,000
Продается квартира площадью 95 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
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