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Купить недвижимость в дим Комотини, Греция

Комотини
4
4 объекта найдено
Квартира 2 спальнив дим Комотини, Греция
Квартира 2 спальни
дим Комотини, Греция
1 ванных комнат
€ 54,000
Квартира общей площадью 94 кв.м. который расположен на первом этаже. Он имеет две спальни, г…
Квартира 3 спальнив Adriani, Греция
Квартира 3 спальни
Adriani, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 500,000
Продается квартира площадью 205 кв.м во Фракии. Квартира расположена на втором этаже и состо…
Вилла 8 спаленв Roditis, Греция
Вилла 8 спален
Roditis, Греция
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 2-этажная вилла площадью 260 кв.м в Комотини. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
Вилла 5 спаленв Maroneia, Греция
Вилла 5 спален
Maroneia, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается 2-этажная вилла площадью 290 кв.м во Фракии. Первый этаж состоит из 3 спальных ком…

Параметры недвижимости в дим Комотини, Греция

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