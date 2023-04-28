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Коттеджи в Kolindros, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в Kolindros, Греция
Коттедж 3 спальни
Kolindros, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 200,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 132 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
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