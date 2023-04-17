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Купить недвижимость в koinoteta tourlotes, Греция

2 объекта найдено
Вилла 1 комнатав Мохлос, Греция
Вилла 1 комната
Мохлос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,800,000
Продается роскошная вилла 440 кв.м с участком 5000 кв.м на востоке Крита. Вилла состоит из д…
Вилла 5 спаленв Мохлос, Греция
Вилла 5 спален
Мохлос, Греция
6 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,200,000
Вилла- это уникальный проект, выполненный по самым высоким стандартам строительства с видом …

Параметры недвижимости в koinoteta tourlotes, Греция

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