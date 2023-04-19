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Купить таунхаус в koinoteta staurochoriou, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальнив Ставрохорион, Греция
Таунхаус 3 спальни
Ставрохорион, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 278,000
Продается таунхаус площадью 107 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…

Параметры недвижимости в koinoteta staurochoriou, Греция

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