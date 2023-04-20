ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Крит
периферия Крит
District of Sitia
Купить недвижимость с видом на море в koinoteta skopes, Греция
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коттедж 6 комнат
Anchialos, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 697,732
Предлагаем Вашему вниманию трёхэтажный коттедж в элитном районе города Салоники. На первом э…
Коттедж 4 спальни
Тира, Греция
4 ванных комнат
450 м²
€ 1,500,000
Santorini island (Fira) Erasmos Real Estate recommend an excellent detached house of luxury …
Таунхаус 4 спальни
Пеания, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 299,028
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Дом 5 спален
Municipality of Athens, Греция
7 Количество комнат
186 м²
€ 1,002,126
Продаётся великолепная трёхэтажная вилла площадью 186 м2, в пригороде Кинетта города Афины. …
Квартира
Kokkinochoma, Греция
154 м²
€ 90,000
Мезонет на продажу в Коккинохоме, Элефтеруполи префектуры Кавала, за 100 000 € ( Листинг № Β…
Коттедж 5 комнат
Makrigialos, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 398,704
Продается 0-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 334,911
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Дом
периферия Центральная Македония, Греция
€ 551,169
На продажу выставленыдва автономных одинаковых дома площадью 250 кв.м, которые расположены н…
Коттедж 2 спальни
Serres Municipality, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 99,676
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аспровальте. Цокольный этаж состоит из гости…
Коттедж 4 спальни
Avgeniki, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 89,226
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 216 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
Таунхаус 4 спальни
Kriopigi, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 214,303
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Дом 3 спальни
Skaleta, Греция
2 ванных комнат
€ 830,000
Это уникальная вилла на продажу в Ретимно, Крит, всего в 600 метрах от пляжа Скалета. Он име…
Параметры недвижимости в koinoteta skopes, Греция
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты