Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. District of Sitia

Купить недвижимость с видом на горы в koinoteta skopes, Греция

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 6 спаленв периферия Центральная Македония, Греция
Дом 6 спален
периферия Центральная Македония, Греция
7 Количество комнат 412 м²
€ 2,204,677
Продается 5-этажная вилла площадью 412 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 10 комнатв Греция, Греция
Дом 10 комнат
Греция, Греция
10 Количество комнат 700 м²
€ 3,507,441
Продается вилла на стадии строительства в самом живописном месте региона Ситония. Вилла, пло…
Дом 5 комнатв Македонии и Фракии, Греция
Дом 5 комнат
Македонии и Фракии, Греция
5 Количество комнат 435 м²
€ 691,467
Доступно для продажи роскошная вилла 465 кв.м в Педини Янина. Вилла состоит из трех уровней.…
Дом 3 спальнив Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
1 ванных комнат 92 м²
€ 350,000
Роскошные мезонеты расположены в популярной туристической деревне Никити, всего в 250 метрах…
Дом 6 комнатв периферия Пелопоннес, Греция
Дом 6 комнат
периферия Пелопоннес, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат 348 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 1709 - Эксклюзив ПРОДАЕТСЯ 6 Спален, Дом общей площадью 348 кв.м, 2 уровня…
Коттедж 1 комнатав Episkopiana, Греция
Коттедж 1 комната
Episkopiana, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 598,056
В небольшом ,популярном туристическом посёлке, на западном побережье о. Корфу продаётся котт…
Таунхаус 4 спальнив Kriopigi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kriopigi, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 159,482
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Квартира 3 спальнив Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Квартира 3 спальни
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 249,190
Продается квартира площадью 125 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Коттедж 2 спальнив Ризия, Греция
Коттедж 2 спальни
Ризия, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 64,789
Продается 1-этажный коттедж площадью 124 кв.м во Фракии. Коттедж состоит из 2 спальных комна…
Коттедж 3 спальнив Арханес, Греция
Коттедж 3 спальни
Арханес, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 338,898
Продается 2-этажный коттедж площадью 163 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Таунхаус 4 спальнив Пеания, Греция
Таунхаус 4 спальни
Пеания, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 299,028
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Вилла 5 спаленв Chaniotis, Греция
Вилла 5 спален
Chaniotis, Греция
2 ванных комнат 200 м²
€ 1,300,000
Код недвижимости: HPS565 - Вилла на продажу в Паллини Чаньотис для € 1.200.000. Это 200 кв. …

Параметры недвижимости в koinoteta skopes, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти